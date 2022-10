Freiburg und Leverkusen ziehen vorbei : Fortuna fällt in der Mitgliedertabelle zurück

Fortuna fällt in der Mitgliedertabelle zurück

Update Düsseldorf Fortuna ist noch einer der wenigen eingetragenen Vereine im deutschen Profifußball. Die eigenen Mitglieder haben daher noch ein hohes Mitbestimmungsrecht. Wie viele Mitglieder die Düsseldorfer haben und wie die Zahlen bei den NRW-Nachbarn aussehen.

Bei Fortuna haben die eigenen Mitglieder ein hohes Mitbestimmungsrecht. Der Düsseldorfer Traditionsklub ist mitgliedergeführt und kommt ohne externe Investoren aus. Das Stimmrecht liegt also zu 100 Prozent bei den Vereinsmitgliedern. Das ist schon längst nicht mehr bei allen Klubs aus Deutschland so.

Bei Fortuna sieht man derzeit allerdings keinen Grund, um an eine Ausgliederung zu denken. „Ganz allgemein und nüchtern betrachtet, gibt es natürlich Gründe, warum man es auch anders beurteilen kann. Das Ganze auch vollkommen unabhängig davon, ob man Anteile an Investoren abgegeben hat oder nicht, was nochmal ein ganz anderes Thema ist“, sagte Finanzvorstand Arnd Hovemann zuletzt im Interview mit unserer Redaktion. „Es gibt mehrere Gründe, die für eine Ausgliederung sprechen würden, aber auch mehrere dagegen. Aber es ist ganz klar: Die Mitgliederversammlung möchte das nicht. Punkt.“