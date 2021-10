Schaurige Vorstellung in Rostock : Fortuna spielt wie ein Absteiger und verliert

Rostock Fortuna hat nach dem Aus im DFB-Pokal auch gegen Hansa Rostock einen grottenschlechten Auftritt hingelegt. Gegen den Aufsteiger lieferten die Düsseldorfer ihre schlechteste Saisonleistung ab und verloren hochverdient mit 1:2.

Dass Fortuna am 31. Oktober, also an Halloween, in Rostock gastieren würde, war bereits im Vorfeld klar. Dass die Düsseldorfer Spieler dieses Datum aber zum Anlass nehmen würden, eine schaurige Vorstellung an der Ostsee anzubieten, konnte so nicht zwingend erwartet werden. Die Rheinländer hatten gegen Aufsteiger Hansa vor 21.000 Zuschauern nicht den Hauch einer Chance. Die Grenze zur Arbeitsverweigerung gab es eigentlich nicht mehr.

Vier Tage nach dem Pokalaus in Hannover schaffte es Fortuna, eine noch schlechtere Vorstellung abzuliefern. Und konnte froh sein, dass es nur mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause ging. Hansa spielte sich gegen völlig überforderte Düsseldorfer schnell in einen Rausch. Die ersten Gelegenheiten konnte indes noch Florian Kastenmeier vereiteln. Dass der Keeper noch zum besten Fortunen des Spiels avancierte, spricht dabei eine deutliche Sprache.

Nach 20 Minuten war dann aber auch Kastenmeier machtlos. Nach einem kurz ausgeführten Abstoß brachten sich Christoph Klarer und Matthias Zimmermann nach einem Gegenpressing-Versuch der Rostocker gegenseitig in Bredouille. Der Ball landete schließlich kurz vor dem eigenen Strafraum bei Hanno Behrens, der ihn anschließend sehenswert ins rechte Kreuzeck des Düsseldorfer Tores versenkte. Trainer Christian Preußer tobte an der Seitenlinie. Seine Spieler konnte er damit nicht wecken. Pomadig spielten sie weiter. Und konnten froh sein, dass es alsbald nicht Gegentreffer zwei und drei hagelte.

Was dann Mitte der zweiten Hälfte geschah, war kaum zu fassen: Fortuna befand sich tatsächlich im gegnerischen Straufraum. Und es wurde tatsächlich der Ball aufs Tor geschossen. Und dann traf Khaled Narey auch noch. Mit der ersten ernstzunehmenden Chance stellten die Düsseldorfer das Spiel zurück auf Null (57.). Das war an Effektivität kaum zu überbieten.

Wer aber nun glaubte, das würde dem eigenen Spiel guttun, der sah sich getäuscht. Hansa drückte weiter, nun wohl auch mit etwas Wut im Bauch über den ungerechten Spielstand. Die Antwort ließ auch nicht lange auf sich warten: John Verhoek traf für die Rostocker nach einem Freistoß. Doch Schiedsrichter Daniel Siebert signalisierte auf Anraten seines Linienrichters schnell: Abseits.

Auf Anraten des Videoassistenten stand der Referee dann wenig später erneut im Blickpunkt: Marcel Sobottka spielte den Ball im eigenen Strafraum deutlich mit der Hand. Siebert revidierte seine Entscheidung, die Partie weiterlaufen zu lassen, und entschied schlussendlich auf den Punkt. Bentley Baxter Bahn traf nach 73 Minuten zur erneuten Hansa-Führung. Ihr Attribut war indes eine Steigerung zu hochverdient.

Im Gegensatz zu den Rostockern konnten die Düsseldorfer auf diesen Nackenschlag nicht mehr reagieren. Möglicherweise wäre es auch zu viel verlangt gewesen, zumindest zehn Minuten in diesem Spiel an die Normalform heranzukommen. So blieb es bei diesem Gruselauftritt der Fortuna und einer 1:2-Pleite beim Aufsteiger aus Rostock an Halloween.