Ein letzter Schnappschuss Welche besondere Geschichte hinter diesem Fortuna-Foto nach dem Köln-Spiel steckt

Der 41-Jährige scheidet auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung in seiner Funktion aus dem Verein aus und möchte sich von nun an vermehrt seiner Praxis in Nettetal widmen. „Marcel Verstappen verlässt uns nach über zehn Jahren. Das war sein letztes Heimspiel mit uns“, erklärte Fortunas Trainer Daniel Thioune angesprochen auf das gemeinsame Bild, auf dem er in unmittelbarer Nähe des scheidenden Physiotherapeuten, der von Juli 2011 bis Juni 2015 für die „Zwote“ sowie seit Juli 2015 bis zum besagten Samstag bei den Profis im Einsatz war, stand.