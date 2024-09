Nicht Spitzenreiter, sondern Letzter Wie Fortuna trotz schwächstem Wert in dieser Statistik groß auftrumpft

Fortuna kann nach fünf Spieltagen in der Zweiten Liga nicht meckern, schließlich führen die Rot-Weißen das Klassement als Tabellenerster an. Anhand dieses Umstands ist Daniel Thioune in diesen Tagen durch nichts und niemanden durcheinander zu bringen. Doch hin und wieder gibt es auch mal Momente, in denen selbst der Trainer von Fortuna kurz ins Grübeln kommt. Eine Statistik wirft nämlich die eine oder andere Frage auf.