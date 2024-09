Abwägen beim Franzosen Fortuna-Trainer Thioune und seine Gedanken um den wiedererstarkten Gavory

Der Franzose lieferte in der Liga gegen Hannover als Linksverteidiger ab, machte auch beim Testspiel in Enschede einen guten Eindruck. „Nicolas Gavory hat auch gezeigt, dass er noch da ist“, beobachtet Thioune und schiebt in Bezug auf die schweren sportlichen und privaten Abschnitte seines Schützlings in der jüngsten Vergangenheit nach: „Da haben wir auch darüber gesprochen, dass sehr viele Gründe da waren. Sein Nachwuchs, weshalb er eine Woche nicht da war – oder als er sich während des Trauerfalls um seine Familie kümmern musste, die vielen Verletzungen.“