Bisher eine feste Regel Fortuna-Trainer Thioune und die Garantie in Duellen mit dem HSV

Die Hamburger verfügen mit 16 Treffern in sieben Zweitliga-Spielen über eine der besten Offensiven, sie trafen lediglich während der 0:1-Niederlage bei Hannover 96 nicht. Deshalb wissen die Düsseldorfer, was auf sie zukommt. „Robert Glatzel kennt mittlerweile alle Tore in der Zweiten Liga, weil er in jedes schon reingeschossen hat. Davie Selke hat Bundesliga gespielt und weiß, wie Drucksituationen auszuhalten sind, weil er an den Standorten, wo er war, vieles erleben durfte“, meint Fortunas Trainer Daniel Thioune über die beiden HSV-Stürmer.