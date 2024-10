Ein Mann, ein Job So erklärt Fortuna-Trainer Thioune seine Passion zum Fußball

Doch hat Thioune bei solch vielen Partien mit Düsseldorf auf dem Buckel überhaupt Duelle, an auf die er äußerst positiv zurückblickt? „Jetzt Spiele herauszuheben fällt natürlich leicht, wenn ich gerade an das Thema ‚Fortuna für alle‘ denke, wenn man gegen Kaiserslautern ein 0:3 zu einem 4:3 dreht, dann ist es ein besonderes Spiel“, meint der Coach und ergänzt: „Wenn man aber in Ulm in der 80. Minute 0:1 zurückliegt und dann auf 2:1 stellt, dann ist es auch ein ganz besonderes Spiel.“