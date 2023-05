Größter Trikot-Deal in Vereinsgeschichte „Wir sind als Partner von Fortuna gekommen – nicht als Investoren“

Und weiter: „‚Fortuna für alle‘ ist deutlich mehr als freier Eintritt: Die neuen Sponsoring-Gelder fließen nicht nur in den Profikader, sondern auch in den Nachwuchsbereich, Frauenfußball, die digitale Infrastruktur und soziale Projekte und den Breitensport in der Stadt. Mit der Targobank haben wir eine Partnerin, die diesen Weg aus Überzeugung und langfristig mit uns geht. Das haben wir seit dem ersten Gespräch gespürt.“