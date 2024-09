Joker mit Tor zum Einstand So läuft es für Fortunas Länderspielfahrer mit ihren Nationalmannschaften

Einen Kantersieg gab es dagegen bereits am Donnerstag für Myron van Brederode und die U21 der Niederlande. Mit dem „Oranje“-Nachwuchs bejubelte Fortunas Leihspieler vom AZ Alkmaar in Almere einen 5:0-Erfolg gegen Nordmazedonien in der Qualifikation zur Europameisterschaft. Diese haben sein Team und der 21-Jährige, der in seinem siebten Einsatz für Niederlandes U21 ab der 81. Minute Ruben van Bommel ersetzte, fast schon so gut wie sicher.