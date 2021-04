Kostenpflichtiger Inhalt: Unnötige Pleite gegen Paderborn : Fortuna scheitert erneut an sich selbst

Foto: dpa/Marius Becker 35 Bilder Diese Noten haben wir den Fortunen gegeben

Analyse Paderborn Fortuna steht da, wo Fortuna steht, weil sie es nicht schafft, mit ausreichend Konstanz in dieser Saison Leistung abzuliefern. Das gilt für die Spieler auf dem Platz, aber auch für den Trainer an der Seitenlinie. So muss man sich nicht wundern, dass es zum ganz großen Wurf nicht reicht.