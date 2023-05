3:0 gegen Holstein Kiel Dieser Fortune hat sich trotz Heim-Gala Sprechverbot erteilt

Ob er wisse, was seine Offensivkraft bedrücken könnte, wird Cheftrainer Daniel Thioune nach dem Spiel von unserer Redaktion gefragt. Thioune knapp: „Nein.“ Und dann nach etwas Abwarten ergänzt er: „Vielleicht hat er sich gedacht – ich will wenig reden, sondern Leistung zeigen. Ich freue mich darüber, dass es nicht mehr so ganz so laut ist im Stadion von Kieler Seite.“ Eine charmante Art und Weise Thiounes, eine mögliche Disharmonie kleinzureden. Genauere Details wird Ginczek vielleicht in den nächsten Tagen nachtragen.