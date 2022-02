Seit über sechs Stunden ohne Tor : Fortuna kassiert in Kiel den Last-Minute-Schock

Foto: Christof Wolff 39 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Kiel Bei der 0:1-Niederlage bei Holstein Kiel liefert Fortuna einen akzeptablen Auftritt ab. Doch zwei dicke Chancen lässt der angeschlagene Zweitligist ungenutzt. So bleiben die Düsseldorfer weiterhin ohne Tor in der Rückrunde – und kassieren den Gegentreffer mit der letzten Aktion des Spiels.

Wer an diesem verregneten Sonntag Zuschauer in Kiel erwartete, der wurde enttäuscht. Das Holsteinstadion war an diesem Wochenende im Profifußball das einzige, in denen keine Fans zugelassen wurden. Und so musste Fortuna erneut in einem Geisterspiel bestehen. Wie wichtig ein Erfolgserlebnis in Schleswig-Holstein ist, unterstrich der SV Sandhausen einen Tag zuvor noch einmal eindringlich. Und so ging Fortuna punktgleich mit den Baden-Württemberger auf dem Relegationsplatz 16 ins Spiel.

Dass sich die Rheinländer viel vorgenommen hatten, wurde schnell klar. Und das, obwohl Trainer Christian Preußer kurzfristig auf seinen Mann der Hinrunde verzichten musste. Khaled Narey blieb in Düsseldorf, um der Geburt seines zweiten Kindes beiwohnen zu können. Es mussten also andere an der Kieler Förde richten. Die beiden Zugänge Daniel Ginczek und Jordy de Wijs starteten prompt und zeigten auch direkt, dass sie der Mannschaft weiterhelfen können. Der niederländische Innenverteidiger ordnete die Defensive, Ginczek fungierte als Wandspieler in der Offensive durchaus auffällig.

Die Kieler hatten zwar das Gros an Ballbesitz, Fortuna aber die zwei dicksten Chancen in der ersten Hälfte. Holstein-Keeper Thomas Dähne spielte den Ball ohne Not genau in die Füße von Robert Bozenik. Der Stürmer konnte diese Einladungen aber allein vor dem gegnerischen Tor nicht nutzen (20.). Ebenso wenig wie seine zweite Großchance 17 Minuten später. Nach einer starken Hereingabe von Shinta Appelkamp von links landete der Ball am Elfmeterpunkt beim freien Slowaken. Der brachte allerdings das Kunststück fertig, die die Kugel rechts am Kieler Kasten vorbei zu schieben.

Foto: Christof Wolff 17 Bilder Kiel – Fortuna: die Bilder des Spiels

Und auch in der zweiten Hälfte begann Fortuna druckvoll. Den Düsseldorfern war nicht anzumerken, dass sie seit Wochen einer Negativserie hinterherrennen. Und dennoch fehlte schlussendlich erneut die letzte Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Da half auch nicht mehr die Einwechslung von Rouwen Hennings. Viel eher wirkte er in der Schlussphase wie ein Fremdkörper.