In der „wahren Tabelle“ : Fortuna ist der große Nutznießer von Fehlentscheidungen

Update Düsseldorf Trotz der Einführung des Videobeweises unterlaufen den Schiedsrichtern in der Zweiten Liga weiterhin spielentscheidende Fehler. Wie würde die Tabelle aussehen, wenn es keine Fauxpas gegeben hätte? Das sind die interessanten Ergebnisse.

Laut des Online-Portals „wahretabelle.de“ hat Fortuna bislang von Fehlentscheidungen eher profitiert. Die Düsseldorfer haben fünf Zähler mehr auf dem Konto, als sie eigentlich hätten haben dürfen. In gleich vier Partien in der Zweiten Liga hatte Fortuna das Glück auf ihrer Seite. Fortuna eben.

Fall 1 : Fortuna beim HSV Nach einem Foul von Matthias Zimmermann hätte es laut „wahretabelle.de“ in der 51. Minute Elfmeter für Hamburg geben müssen. Gut zu wissen: In diesem Szenario zählt ein Elfmeterpfiff automatisch auch als Tor, auch wenn der HSV-Profi den fälligen Strafstoß ja theoretisch auch hätte verschießen können.

Fall 2 : Fortuna gegen Hannover Auch hier geht es wieder um einen nicht gegebenen Elfmeter. Nach einer Ecke der Gäste in der 54. Minute sprang der Ball relativ offensichtlich an den Arm von Tim Oberdorf. Mehr als 90 Prozent der Community auf „wahretabelle.de“ stimmte dafür, dass Schiedsrichter Robert Kampka in dieser Szene falsch entschieden hat.

Fall 3 : Fortuna gegen St. Pauli Dritter Fall – dritter nicht gegebener Elfmeter. In der Nachspielzeit fällt Leonardo Koutris in die Beine seines Gegenspieler Sebastian Ohlsson. Referee Thorben Siewer entscheidet auf Ecke. Die Community auf „wahretabelle.de“ ist sicher aber sicher: Das hätte Strafstoß geben müssen.

Natürlich gab es auch Fehlentscheidungen gegen Fortuna. Die hätten zwar das Ergebnis direkt beeinflusst, aber nicht über Sieg, Remis oder Niederlage entschieden. Gegen Ingolstadt hätte beispielsweise nicht auf Elfmeter für die Schanzer entschieden werden dürfen. So hätte Fortuna anstatt 2:1 mit 2:0 gewonnen. Ob sich die Floskel bewahrheitet, dass sich im Fußball am Ende alles wieder ausgleicht, darf daher zumindest angezweifelt werden.

Was würde also passieren, wenn wir die Tabelle von den Fehlentscheidungen „bereinigen“ würden? Sicher, das ist alles nur eine kleine Spielerei und hilft am Ende nichts. Dennoch ist es interessant zu sehen, wo sich die Rheinländer denn eigentlich tabellarisch aufhalten würden. Wir haben für Sie genau das ausgerechnet. Klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke und schauen Sie, auf welchem Platz Fortuna stehen würde. So viel können wir bereits verraten: Die Elf von Trainer Daniel Thioune würde noch tiefer im Abstiegskampf stecken als ohnehin schon.