Appelkamp abgelöst : Das ist Fortunas neuer wertvollster Spieler

Düsseldorf Die durchwachsene vergangene Saison des Düsseldorfer Zweitligisten hat nun auch Auswirkungen auf die Marktwerte der Profis. Einige Spieler wurden aufgewertet, manche musste aber auch Einbußen hinnehmen. Welcher Profi nun der wertvollste Fortune ist.

Nach einer teilweise recht turbulenten vergangenen Saison haben die Fortuna-Profis am Sonntag zum ersten Mal wieder den Trainingsplatz betreten. Die Schlussphase der Spielzeit 2021/22 unter Trainer Daniel Thioune hat aber weiterhin kleinere Nachwirkungen. So wurden einige Fortunen im neuen Marktwert-Update auf „transfermarkt.de“ aufgewertet.

Zudem verloren auch Robert Bozenik und Leonardo Koutris drastisch an Marktwert. Beide Leihspieler werden in der kommenden Saison allerdings nicht mehr für Fortuna auflaufen. Bozenik kehrt zu Feyenoord Rotterdam zurück, Koutris will bei Olympiakos Piräus einen neuen Anlauf nehmen. Dahingegen darf sich Jamil Siebert, der in der Rückrunde an Viktoria Köln ausgeliehen war und auch künftig auf Leihbasis für den Drittligisten kicken wird, über ein Upgrade freuen. Fortunas Talent in der Innenverteidiung ist laut „transfermarkt.de“ nun 350.000 Euro wert.