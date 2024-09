Erfolg im Freundschaftsspiel Fortuna gewinnt Test bei niederländischem Erstligisten mit 4:2

Thioune setzte dabei erneut auf das 4-4-2-System, das bereits im Ligaspiel gegen Hannover 96 (1:0) zum Erfolg führte. Wie schon im Duell mit den Niedersachsen unterstützte Danny Schmidt seinen Nebenmann Dawid Kownacki in der vordersten Reihe der Rot-Weißen. Deren Coach nahm im Stadion „De Grolsch Veste“ in der Startformation allerdings einige Änderungen vor. Nur vier Akteure – Andre Hoffmann, Emmanuel Iyoha, Danny Schmidt und Dawid Kownacki – die gegen Hannover in der Anfangsformation standen, begannen auch in Enschede.