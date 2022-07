Hennings und Klaus treffen : Fortuna gewinnt intensives Auftaktspiel in Magdeburg

Magdeburg Fortuna Düsseldorf hat in der Zweiten Liga einen Start nach Maß gefeiert. Beim Aufsteiger aus Magdeburg gewann die Elf von Trainer Daniel Thioune 2:1. Vor allem Rückkehrer Dawid Kownacki überzeugte auf Seiten der Gäste.

Neue Saison, neues Glück. So lautete vor dem Auftaktspiel am Samstagabend in der Zweiten Liga auch das Motto von Fortuna Düsseldorf. Beim Aufsteiger aus Magdeburg hatte sich die Elf von Trainer Daniel Thioune das Ziel gesetzt, bestmöglich in die Spielzeit zu starten. Und das gelang Fortuna, die mit einem 2:1-Sieg im Gepäck die Heimreise ins Rheinland antritt.

Kleinere Rückschläge gab es indes bereits vor dem Anpfiff. Denn mit Ersatztorhüter Raphael Wolf (Magen-Darm-Infekt) und Angreifer Emmanuel Iyoha (muskuläre Probleme) standen Thioune zwei Akteure nicht zur Verfügung. Neben den beiden Profis konnten auch Matthias Zimmermann (Innenbandriss), Nana Ampomah (Sehnenverletzung) und Daniel Ginczek (Rotsperre) nicht mit nach Sachsen-Anhalt reisen. Und auch Königstransfer Jordy de Wijs ist noch nicht so fit, dass er von Beginn an auflaufen konnte. Stattdessen nahm er in Magdeburg vorerst auf der Bank Platz.

Auf dem Platz selbst ging es dann von der ersten Minute an richtig heiß zur Sache. Die Euphorie des Gastgebers war bis auf die Tribüne zu spüren. Dementsprechend schwer tat sich Fortuna, den Anfangsdruck der Magdeburger einigermaßen in Schach zu halten. Nach knapp 20 Minuten und mehreren kleineren Möglichkeiten später, bekamen die Düsseldorfer dann aber etwas mehr Zugriff auf die Partie. Was folgte, war eine echte VAR-Party.

Zur ersten Untersuchung durch den Videoassistenten kam es nach 24 Minuten. Felix Klaus hatte den Ball nach einem Eckball in die Maschen geknallt. Da Christoph Klarer den Ball vorher aber mit der Hand entscheidend abgefälscht hatte, wurde das Tor zu Recht nicht gegeben. Nur elf Minuten später kam es dann zum ersten richtigen Eingriff. Dawid Kownacki ging im gegnerischen Strafraum zu Boden, Schiedsrichter Arne Aarnink entschied auf Elfmeter. Das Problem: Im Vorfeld stand Ao Tanaka im Abseits. Doch auch damit war in der ersten Hälfte noch nicht Schluss. In der 42. Minute rannte Aarnink plötzlich zum Monitor. Die Frage: Lag ein strafwürdiges Handspiel von Jamie Lawrence vor. Der Referee beantwortete die Frage mit einem Ja und zeigte erneut auf dem Punkt. Rouwen Hennings schnappte sich die Kugel und traf zur Düsseldorfer Führung.

Wer glaubte, dass die zweite Hälfte nun ruhiger werden würde, sah sich schnell getäuscht. Unmittelbar nach Wiederanpfiff verlängerte Kownacki eine Hereingabe von links unfreiwillig zu Klaus, der aus sieben Metern mit dem rechten Fuß zum 2:0 traf. Die komfortable Führung sollte indes nicht lange halten – nur vier Minuten später gelang Connor Krempicki nach einem toll vorgetragenen Angriff der Anschlusstreffer. Anschließend beruhigte sich das Spiel allerdings etwas. Fortuna hielt den Offensivvorstößen der Gastgeber stand.

Und so startet Fortuna durchaus ansehnlich in die neue Saison. Beim spielstarken Aufsteiger aus Magdeburg dürften noch einige Mannschaften böse stolpern. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr) geht es bereits weiter. Dann empfängt Fortuna beim Heimspielauftakt den SC Paderborn in der Düsseldorfer Arena.

Magdeburg: Reimann - El Hankouri, Lawrence, Bittroff (83. Cacutalua), Bell Bell - Müller - Conde (64. Kwarteng), Krempicki - Ceka (74. Scienza), Atik, Ito (83. Elfadli). - Trainer: Titz

Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Andre Hoffmann, Klarer (54. de Wijs), Gavory - Tanaka, Sobottka - Klaus (87. Piotrowski), Appelkamp (86. Uchino) - Hennings (81. Peterson), Kownacki. - Trainer: Thioune

Schiedsrichter: Dr. Arne Aarnink (Nordhorn)

Tore: 0:1 Hennings (43., Handelfmeter nach Videobeweis), 0:2 Klaus (46.), 1:2 Connor Krempicki (50.)

Zuschauer: 22.288

Gelbe Karten: Müller, Titz (Trainer) - Gavory, Hennings

Torschüsse: 13:16

Ecken: 6:3

Ballbesitz: 60:40 %