Peterson trifft in Karlsruhe doppelt : Fortuna nutzt Patzer des Spitzentrios und verkürzt Abstand

Karlsruhe Fortuna Düsseldorf hat beim Karlsruher SC den zweiten Auswärtssieg der Zweitliga-Saison gefeiert. Durch einen Doppelpack von Kristoffer Peterson gewann die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune verdient mit 2:0 und springt in der Tabelle nach oben.

Das größte Kompliment machte der Mannschaft von Fortuna Düsseldorf die gegnerischen Fans. Nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit wurde der Großteil der 18.132 Zuschauer in Karlsruhe unruhig und begann zu pfeifen. Der Grund war die Spielweise des KSC, die über weite Strecken der Partie recht destruktiv war. Unter anderem auch deshalb, weil Fortuna bei dem 2:0-Sieg bislang wohl das beste Auswärtsspiel in dieser Saison ablieferte. Sie lief den Gegner gut an, gab ihn somit kaum Räume, um das Spiel aufzubauen – und blieb selbst vor dem Tor eiskalt.

Besonders auffällig dabei war natürlich die Kombination Karbownik/Peterson. Gleich zweimal diente Fortunas Flügelverteidiger als Wegbereiter für einen Treffer des Schweden. Peterson konnte nach seinem Treffer in Regensburg am Mittwoch gleich einen Doppelpack nachlegen. Bereits nach acht Minuten traf er zur Düsseldorfer Führung. Karbownik wurde auf dem linken Flügel nicht angegriffen und marschierte in die Mitte, wo er den startenden Dawid Kownacki bediente. Der Angreifer brachte den Ball direkt in die Mitte, wo Emmanuel Iyoha zwar noch verpasste, dafür aber Peterson goldrichtig stand. Schlussendlich fälschte Philip Heise unhaltbar für Torhüter Marius Gersbeck ab. 1:0 für Fortuna!

Und es sollte ähnlich weitergehen. Eine knappe Viertelstunde später war es wieder Karbownik, der auf seiner Seite viel zu viel Platz erhielt und nicht angegriffen wurde. So hatte der junge Pole genug Zeit, um den Ball herausragend in den gegnerischen Strafraum zu flanken, wo er Peterson fand, der sich im richtigen Moment von Gegenspieler Heise gelöst hatte. Fortuna präsentierte sich in Baden höchst effizient. Anders als der KSC, der die einzige gute Möglichkeit vor der Pause vergab (39.).

Und auch die zweite Hälfte zeigte ein ähnliches Bild. Fortuna stand kompakt und versuchte, die Führung über die Runden zu bringen. Der KSC hatte nach 53 Minuten die ganz dicke Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen. Fabian Schleusener scheiterte aber Florian Kastenmeier. Die größte Chance im zweiten Durchgang hatte indes Fortuna. Tim Oberdorf tankte sich in der gegnerischen Hälfte durch und schaffte es, den Ball an Gerbeck vorbeizubekommen. Der Ball klatschte erst an den rechten Pfosten, dann an den linken Pfosten und von dort aus wieder ins Spielfeld. Welch ein Pech für Fortunas Innenverteidiger.