Projekt gegen Diskriminierung So wird Fortuna zum Vorreiter im europäischen Fußball

„Wir sind stolz darauf, Teil dieser wichtigen Initiative von Common Goal zu sein. So wie es in unserer Vereinssatzung verankert ist, setzen wir uns aktiv gegen Ausgrenzung ein und ‚Switch the Pitch’ hilft uns dabei. Wir wollen durch das Projekt sicherstellen, dass unsere Jugendspieler in einer Umgebung aufwachsen, in der Diskriminierung keinen Platz hat“, sagt Stefan Vollmerhausen, der Sportliche Leiter von Fortunas Nachwuchsleistungszentrum.