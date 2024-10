Ehrliche Worte von Voss-Tecklenburg Mit diesem emotionalen Interview meldet sich Fortuna-Aufsichtsrätin zurück

„Der Kopf ist leer. Ich bin nur am Weinen. Ich bin nicht in der Lage, konstruktiv zu denken und habe gemerkt, dass ich jetzt nur für mich da sein muss. Und das habe ich versucht“, äußerte „MVT“ später in einem Gespräch mit dem ZDF. Vorausgegangen war ein historisches Ausscheiden in der WM-Vorrunde in Australien. Voss-Tecklenburg erkrankte und war für eine lange Zeit krankgeschrieben.