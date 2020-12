Senf-drupp-Spezial - die F95-Kolumne : „Die Vereinspolitik von Fortuna hat sich verändert“

Meinung Düsseldorf Bei Fortuna geben immer viele ihren Senf dazu – jetzt auch bei uns in unserer Kolumne „Senf drupp“. Wir haben unsere Autoren gebeten, auf ihr ganz persönliches Fortuna-Jahr zurückzublicken. Diesmal ist Claudia Monreal an der Reihe, seit Mitte der 90er Moderatorin bei Antenne Düsseldorf.

Ich blende jetzt mal die Corona bedingten Umstände dieses so völlig verkorksten Jahres aus und stelle eine These auf: Das Jahr hat Fortuna gut getan! Die ist ja schön bekloppt, werden jetzt viele denken. Aber erinnern wir uns. Kurz vor Weihnachten 2019 schoss Erik Thommy in der Nachspielzeit das Siegtor gegen Union Berlin. Die Arena tobte - das Fest war gerettet.