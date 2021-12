Fortunas Ex-Trainer : Uwe Rösler bleibt bei Hannover im Wartestand

Update Düsseldorf/Hannover Laut Medienberichten sollte Ex-Fortune Uwe Rösler eigentlich Trainer von Hannover 96 werden. Eigentlich. Denn nun schwinden seine Chancen, den Zweitligisten tatsächlich zu übernehmen. Wie die Niedersachsen nun planen und was 96-Boss Martin Kind sagt.

Eigentlich sollte alles schon fix gewesen sein. Am Freitagabend berichtete das Onlineportal „Sportbuzzer“, welches bestens bei Fortunas Zweitliga-Konkurrenten Hannover 96 vernetzt ist, dass Uwe Rösler neuer Trainer der Niedersachsen werden soll. So hätte die Rettermission des Ex-Fortunen bereits am vergangenen Montag beginnen sollen. Rösler sollte für den Klassenerhalt angeblich 500.000 Euro Prämie kassieren. Erst dann hätte auch eine Klausel für eine Weiterbeschäftigung gegriffen, hieß es.