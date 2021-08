Ex-Fortuna-Trainer : Diesen Job übernimmt Norbert Meier in Meerbusch

Norbert Meier als Fortuna-Trainer 2010. Foto: dpa/Friso Gentsch

Meerbusch Norbert Meier hat sich aus dem Trainergeschäft zurückgezogen. Das heißt allerdings nicht, dass sich der 62-Jährige, der Fortuna 2012 in die Bundesliga geführt hatte, nicht mehr aktiv in der Szene einmischen würde. Was Meier demnächst auf die Beine stellt.