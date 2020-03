Ex-Fortuna-Trainer Funkel über seinen Nachfolger : „Es hat sich einiges verbessert“

Düsseldorf Ex-Trainer Friedhelm Funkel hat sich über Fortuna Düsseldorf unter seinem Nachfolger Uwe Rösler geäußert. Die beiden Coaches haben sogar Pläne miteinander.

Ex-Trainer Friedhelm Funkel sieht die Entwicklung von Fortuna Düsseldorf unter seinem Nachfolger Uwe Rösler positiv. „Es hat sich einiges verändert, und es hat sich auch einiges verbessert. Er hat drei Spieler dazubekommen, die ich nicht hatte, mit Kevin Stöger, Valon Berisha und Kenan Karaman“, sagte Funkel am Sonntagabend nach dem 1:1 der Fortuna gegen Mainz 05 im Talk bei Sky90: „Allein diese drei Spieler geben der Mannschaft sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Durch diese drei ist das eine Mannschaft, die mehr nach vorne spielt. Das kann entscheidend sein, um in der Liga zu bleiben.“

Berisha war nach dem 19. Spieltag, also nach Funkels Entlassung Ende Januar, von Lazio Rom zu den Düsseldorfern gewechselt. Karaman (schwere Lungenentzündung) und Stöger (Kreuzbandriss) hatten der Fortuna in der Hinrunde fast durchgehend gefehlt.

Mit seinem Nachfolger Uwe Rösler steht Funkel, der nach knapp vier Jahren an Fortunas Seitenlinie im Januar trotz Vertragsverlängerung beurlaubt wurde, in Kontakt und will sich sogar in Zukunft mit ihm treffen, wie beide berichteten. „Uwe hat richtig gesagt, wir haben diese Woche telefoniert. Wir sehen viele Dinge relativ gleich. Ich habe ihm alles Gute gewünscht. Wir werden uns irgendwann mal verabreden, dann werden wir ein Bier trinken gehen oder was essen. Wenn wir es gemacht haben, werden wir es auch bekanntgeben“, verriet der 66-Jährige.