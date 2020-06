Ex-Trainer Funkel : „Fortuna braucht noch vier Punkte, um 16. zu werden“

Düsseldorf Ex-Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel ist sich sicher: Vier Punkte reichen seinem früheren Klub, um zumindest den Relegationsplatz zu halten. Doch bei den verbleibenden drei Gegnern sind ein Sieg und ein Unentschieden keine leichte Aufgabe für seinen Nachfolger Uwe Rösler.

Fortuna Düsseldorfs ehemaliger Trainer Friedhelm Funkel glaubt trotz mancher düsterer Prognose an den Bundesliga-Verbleib seines ehemaligen Arbeitgebers. „Natürlich hat Fortuna noch eine Chance, die Klasse zu halten. Aber sie haben auch schon viele Chancen liegen lassen, sonst wären sie nicht mehr in akuter Gefahr“, sagte der 66-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der 66-Jährige spielt unter anderem auf die schlechte Bilanz nach eigenen Führungen an. Insgesamt 24 Punkte ließ die Düsseldorfer Elf liegen, nur sechs Siege folgten aus 16 Führungen. Auch die vielen Unentschieden unter Rösler machen sich bei Fortuna jetzt bemerkbar. In den zwölf Spielen unter dem neuen Trainer verlor sie zwar nur drei Mal, gewann aber auch nur zwei Mal. Sieben Mal trennte sich das Team unentschieden von seinem Gegner.

Doch Funkel ist sich sicher: Ein Sieg und ein Unentschieden in den verbleibenden drei Spielen reicht dem Klub zumindest für die Relegation. „Fortuna braucht noch vier Punkte, um 16. zu werden, aber diese vier Punkte müssen sie holen, sonst steigen sie ab“, so der Ex-Trainer, der die vergangene Saison überraschend als Zehnter abschloss. Die müssten die Fortunen bei RB Leipzig, gegen den FC Augsburg oder bei Union Berlin holen. Die direkte Konkurrenz Werder Bremen und Mainz 05 spielen am 33. Spieltag noch gegeneinander.