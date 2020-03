„Nicht die Zeit, um zu jammern“ : Funkel fordert straffen Zeitplan - und will auf Gehalt verzichten

Düsseldorf Die Corona-Krise legt seit Wochen den Fußball lahm. Mittlerweile solidarisieren sich viele Profis und verzichten auf Teile ihres Gehalts. Auch die Spieler von Fortuna Düsseldorf möchten dies tun - und haben mit ihrem Ex-Trainer einen Unterstützer.

Ein weiterer Aspekt um Geld zu sparen, könnte ein Gehaltsverzicht der Profimannschaft sein. Schätzungen zufolge könnte der Klub bei einem Teilverzicht der gesamten Lizenzmannschaft, also inklusive Trainer- und Funktionsteam, von 20 Prozent um die 500.000 Euro im Monat sparen. Die Spieler sind gewillt, diesen Dienst an Fortuna zu leisten. Die Kostensenkung würde dem Verein schließlich helfen, in dieser Krise stabil zu bleiben.

Funkel will in dieser schwierigen Zeit als gutes Beispiel vorangehen. Denn ein Ende der Krise ist für den 66-Jährigen noch nicht in Sicht. „Ich denke nicht, dass vor Juni wieder gespielt werden kann“, sagt er dem „Express“. Dadurch könnte der Fall eintreten, dass es viele Englische Wochen am Stück gibt, um die Saison zu einem schnellen Ende zu bringen. Als problematisch sieht Funkel dies nicht an. „Wo ist das Problem, fünf englische Wochen am Stück zu spielen? Ich musste 1986 mit Uerdingen mal 16 Spiele in 40 Tagen absolvieren, also alle zweieinhalb Tage ein Spiel“, sagt er und ergänzt: „Jetzt ist nicht mehr die Zeit, um zu jammern. Jetzt geht es darum, die Vereine am Leben zu halten.“