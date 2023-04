Stürmer jetzt Politiker Ex-Fortune Furuholm feiert Wahlsieg in Finnland

Am 14. Februar 2012 war es, als in der Düsseldorfer Arena bereits die Nachspielzeit lief. Der große Aufstiegskonkurrent Eintracht führte bei Fortuna mit 1:0. Bei einem der letzten Angriffe stürmte Timo Furuholm in den Strafraum und kam bei einer Attacke des Frankfurters Bamba Anderson zu Fall. Schiedsrichter Felix Brych entschied auf Foulelfmeter – und Jens Langeneke verwandelte zum 1:1-Endstand. Es war ein wichtiger Meilenstein zum späteren Aufstieg in die Bundesliga, und das hitzige Wortgefecht zwischen Sascha Rösler und Armin Veh – für beide mit Platzverweisen geahndet – ist legendär. Und Timo Furuholm deshalb in Düsseldorf unvergessen.