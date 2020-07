Laut „kicker“ : Fortunas Ex-Sportvorstand Pfannenstiel soll Chefscout bei Inter werden

Köln Fortuna Düsseldorfs ehemaligen Sportvorstand Lutz Pfannenstiel könnte es nach Italien ziehen. Mit Inter Mailand haben Gespräch stattgefunden. Der 47-Jährige hat aber offenbar andere Vorstellungen.

Lutz Pfannenstiel, ehemaliger Sportvorstand des Fußball-Bundesliga-Absteigers Fortuna Düsseldorf, ist bei Inter Mailand als Chefscout im Gespräch. Das berichtet kicker.de. Der 47-Jährige soll bereits in Mailand gewesen sein. Nach Informationen unserer Redaktion haben zwar Gespräche in Mailand stattgefunden, Pfannenstiel bevorzugt aber eine Tätigkeit in führender Position.