„Rekord für die Ewigkeit“ Diesen Titel gewinnt Ex-Fortuna-Sportvorstand Pfannenstiel in den USA

Zur besseren Einordnung bemühte Pfannenstiel, der als Torhüter zum ersten Spieler mit Profi-Einsätzen in allen sechs Kontinentalverbänden avanciert war, einen Vergleich zwischen seinem Team und Bundesliga-Neuling 1. FC Heidenheim: „Das ist so, als ob Heidenheim deutscher Meister werden und in die Champions League einziehen würde“, sagte der frühere Sportvorstand von Zweitligist Fortuna dem Portal „t-online.de“.