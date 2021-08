„Augsburg hat nicht Wort gehalten“ : Ex-Fortune Danso wehrt sich nach Streik-Vorwürfen

Ex-Fortune Kevin Danso hat sich mit Vorwürfen gegen die Verantwortlichen des FC Augsburg aus der Bundesliga nach Frankreich verabschiedet. Was vorgefallen ist und was er den Augsburgern konkret vorwirft.

Fortunas ehemaliger Innenverteidiger hatte in den vergangenen Wochen einige Negativschlagzeilen gemacht. Der Österreicher fühlte sich von seinem Arbeitgeber FC Augsburg nicht ausreichend gewertschätzt und wollte sich daraufhin zum RC Lens nach Frankreich streiken. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter anschließend der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“.

Danso hatte den Augsburger Verantwortlichen mitgeteilt, dass er wechseln wolle und sich daher nicht mehr im Stande sehe, mit der FCA-Mannschaft zu trainieren. Der Wechsel nach Lens wurde dann auch einige Tage später realisiert. Nun hat sich auch Danso selbst zu Wort gemeldet und heftige Kritik an den bayerischen Schwaben geübt. Im Interview mit dem „Kicker“ warf der 22-Jährige den Augsburgern Vertrauensbruch vor. „Ich habe gefragt: Muss ich erst schwach trainieren oder reagieren, wie andere Spieler in der Vergangenheit, bevor ihr versteht, dass ich einen Neustart will?“

Inzwischen hat Danso in Lens einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Die Ablöse soll sich auf 5,5 Millionen Euro belaufen, weitere zwei Millionen Euro sollen durch Boni möglich sein. Auch das Wechseltheater kann er nicht nachvollziehen: „Ich bin keiner, der einfach sagt: Ich habe keine Lust mehr. Ich hatte dem FCA oft genug mitgeteilt, dass ich den Verein verlassen möchte, weil ich keine Perspektive sehe, regelmäßig zu spielen.“

Den Vorwurf, er habe nicht um einen Stammplatz kämpfen wollen, entgegnete der Profi: „Ich liebe Konkurrenzkampf, deshalb bin ich Profi geworden. Aber ich will einen fairen Konkurrenzkampf, in dem ich die Chance habe, die Nummer eins oder zwei in der Innenverteidigung zu werden. Wenn ich das Gefühl habe, dass die Möglichkeit dazu woanders größer ist, dann möchte ich diese Chance ergreifen.“