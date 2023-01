Fortunas Aufstiegsheld Kaan Ayhan soll vor Rückkehr in die Bundesliga stehen

Der türkische Nationalspieler spielt nun also bereits zweieinhalb Jahre für die Norditaliener und kam seitdem in 55 Pflichtspielen zum Einsatz. Da sein Vertrag noch bis Sommer 2024 läuft, bricht allmählich die Zeit an, in der er sich Gedanken über die Zukunft machen sollte. Passend dazu soll laut Informationen der „Bild“-Zeitung der VfB Stuttgart gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung des 28-Jährigen haben. Eine Leihe mit Kaufoption soll dabei das Mittel der Wahl sein.