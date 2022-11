Zum FC Watford Dieser Ex-Fortune soll Sportdirektor in England werden

18. September 1995. An diesem Tag gewannen die Düsseldorfer 3:1 gegen den FC Bayern München. Einer der Helden war Linksverteidiger Ben Manga in seinem erst zweiten Spiel für die Rot-Weißen. „Trainer Ristic kam am Nachmittag vor dem Spiel in mein Hotelzimmer und hat mich gefragt, ob ich Angst habe. Er sagte: ,Wenn du keine Angst hast, will ich heute Abend Dampf sehen.' Also war klar, dass ich keine Angst zeigen durfte“, sagte Manga dem Portal „goal.com“. „ Einfach war das nicht. Auf dem Weg ins Rheinstadion lief plötzlich Jürgen Klinsmann neben mir her. Ich dachte: ,Du liebe Scheiße!' Beim Warmmachen habe ich dann immer auf die andere Seite geguckt, da waren Kahn, Nerlinger, Ziege, ich konnte es nicht glauben.“