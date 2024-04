„Hättet ihr nicht so viel gesoffen“ Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe legt sich mit Fortuna-Fans an

Die denkwürdige Partie steht damals unter der Leitung von Gräfe, der jedoch erst kurz vor Schluss in den Fokus rückt. Unmittelbar nach dem Treffer zum 0:3 blasen die Rheinländer zur Aufholjagd; Stefan Reisinger schnürt einen Doppelpack und erzielt in letzter Sekunde sogar noch das vermeintliche 3:3. Der ehemalige deutsche Top-Schiedsrichter verweigert dem (korrekten) Ausgleich allerdings die Anerkennung, was sich in die Gedächtnisse fast aller Fortuna-Fans eingebrannt hat.