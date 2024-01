Wohin führt der Weg? Dieser Ex-Fortune steht kurz vor einem Weggang aus Kaiserslautern

In der laufenden Saison kam der Stürmer bei den Pfälzern wettbewerbsübergreifend lediglich zu sieben (Kurz-)Einsätzen: Ein Mal stand er in der Zweitliga-Startelf, fünf Mal wurde er eingewechselt, ein Mal kam er im DFB-Pokal von der Bank. Keine zufriedenstellende Bilanz – weder für Lobinger noch für die Lauterer. In der vergangenen Spielzeit hatte der Angreifer immerhin in 29 Liga-Partien auf dem Platz gestanden, zwei Treffer erzielt und zwei Vorlagen geliefert.