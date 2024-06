Ex-Fortuna-Profi Sergij Titarcuk zur EM „Unsere Fußballer wollen zeigen, dass die Ukraine lebt“

Längst hat der heute 44-Jährige seinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegt. Ein erfolgreicher Geschäftsmann ist er geworden, nachdem er im Anschluss an seine Fußballerlaufbahn mit einem kleinen Lieferservice für belegte Brötchen im Ratinger Gewerbegebiet angefangen hatte. Inzwischen ist er Financial Director in einem Unternehmen für Vermögensberatung, mit 15 Büros in Deutschland, Österreich und der Ukraine, in denen 120 Mitarbeiter ihr Geld verdienen. Doch als der Krieg begann, da fühlte er: „Ich muss in die Ukraine. Ich muss einfach den Menschen helfen.“