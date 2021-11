Was macht eigentlich...? : So kommt Ex-Fortune Jan Tauer täglich in die Wohnzimmer

Jan Tauer (ganz links) als junger Fortuna-Profi 2002 mit Kult-Betreuer Aleks Spengler (re.) und Rudi Zedi. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Serie Stockholm/Düsseldorf Er ist Ur-Düsseldorfer, und er war ein Mann der ersten Stunde beim Wiederaufbau Fortunas nach dem Desaster von 2002. Danach hat Jan Tauer noch viele Stationen als Profi gesehen, aber Fortuna ist immer sein Verein geblieben. Welchen kuriosen Karriereweg er mit jetzt 38 Jahren beschreitet.

Es war ein absoluter Neustart für Fortuna. Und ein Tag, den Jan Tauer niemals vergessen wird. Am 9. August 2002 begann der Traditionsklub nach seinem absoluten Tiefpunkt, dem Abstieg in die Viertklassigkeit, seinen Wiederaufbau. Mit dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des MSV Duisburg, vor 4600 Zuschauern im Paul-Janes-Stadion. „Wir haben nur 2:2 gespielt“, erinnert sich Tauer heute, mit 38 Jahren. „Aber ich habe beide Tore geschossen, im ersten Saisonspiel.“

Für einen Linksverteidiger wie ihn nicht gerade alltäglich. „Allerdings hatte ich bei meinem ersten Spiel in Fortunas erster Mannschaft überhaupt auch gleich eine Bude gemacht“, betont Tauer lächelnd. „Axel Bellinghausen und ich waren gerade aus der Jugend hochgekommen, und wir haben den VfL Osnabrück 4:1 geschlagen.“ Am sechstletzten Spieltag der Regionalliga-Saison 2001/02 war das – und auch die beiden Youngster mit ihrem großen Engagement hatten den Abstieg nicht mehr abwenden können.

Besonders kurios an dieser Statistik: Diese drei Treffer waren die einzigen, die Jan Tauer jemals für Fortunas „Erste“ erzielte. „Ich war halt nie ein großer Torjäger“, sagt der gebürtige Düsseldorfer mit Wurzeln beim FC Tannenhof lachend. Im Sommer 2003 verließ er Fortuna, es folgte ein abwechslungsreiches Profileben: KFC Uerdingen, Eintracht Braunschweig, VfL Osnabrück, danach Djurgardens IF in Schwedens Hauptstadt Stockholm, Iraklis Psachnon in Griechenlands Zweiter Liga, dann wieder Schweden mit dem Zweitligisten IK Brage und zum Karriereende hin den Viertligisten FC Andrea Doria und Viggbyholms IK.

Jan Tauer heute als Moderator von „Quizduell live“. Foto: Quizduell live

In Schweden lebt Tauer auch heute noch – doch sein neues Projekt macht ihn in Deutschland für viele Menschen fast täglich sichtbar. Genauer gesagt für alle, die auf ihrem Smartphone die App „Quizduell“ installiert haben.Mit seinem Team moderiert der Ex-Profi dort jeden Abend außer freitags die Gewinnspielshow „Quizduell live“, bei der es zwar keine großen Summen zu gewinnen gibt, die sich aber stetig steigender Mitspielerzahlen erfreut.

„Ich hatte ein ganz ähnliches Konzept in Schweden und Finnland gesehen“, berichtet Tauer. „Den Macher kenne ich persönlich, und da habe ich ihn einfach mal darauf angesprochen, wie wir das Ding nach Deutschland bringen können. Das war technisch ganz schön komplex: Ein Spiel, bei dem Tausende Leute gleichzeitig und live über eine Gratis-App mitmachen können.“ Tauer kam die Idee, für den Brückenschlag nach Deutschland die Macher von „Quizduell“ anzusprechen – die neue Live-Idee also in diese seit Jahren bestehende App zu integrieren.

Der Erfolg gibt seiner Idee Recht. „Ich hätte anfangs wirklich nicht gedacht, dass wir so erfolgreich werden“, gibt er zu. „Zu Beginn haben wir 100 Leute zum Mitspielen eingeladen, dann 500, dann tausend. Inzwischen spielen schon mehr als 15.000 Leute bei einer Show mit.“ Der Server in dem kleinen Studio in Stockholm schaffe das locker, versichert er. „Unser Ziel ist es, bis nächstes Frühjahr 100.000 Menschen live am Start zu haben. Ich habe einiges an Zeit und Geld in die Voraussetzungen dafür investiert.“

Geld, das Tauer sich als Fußball-Profi, aber auch als Fernsehexperte verdiente. „Das schwedische Fernsehen lädt mich immer gern ein, wenn irgendwelche Übertragungen mit deutscher Beteiligung anstehen“, berichtet er. „Das macht mir Spaß, genau wie das Vorankommen mit Quizduell live. Eine schöne Sache, denn ich hatte mich schon gefragt: Was mache ich jetzt nach dem Profifußball? Trainer oder Manager, das wäre nicht so mein Ding.“

Natürlich bleibt es für den Ex-Fortunen nicht bei der Moderation. Sponsoren-Akquise, Fragen-Content heranschaffen und kontrollieren, Mitarbeiter heranziehen – das alles gehört für den Chef des kleinen Unternehmens dazu. „Die anderen verdienen sogar schon jetzt ein bisschen was dran“, erzählt er schmunzelnd, „für mich läuft aktuell noch die Phase des Investments.“

Doch welche Rolle spielt Fortuna noch in Jan Tauers Leben? „Eine große“, betont er. „Ich bin ja oft in Düsseldorf, weil meine ganze Familie hier lebt. Wann immer es geht, bin ich dann im Stadion dabei, im Fernsehen sehe ich mir fast jedes Spiel an. Fortuna wird immer mein Verein bleiben. Und ich finde die Stadt auch noch ein bisschen schöner als Stockholm, obwohl es dort schon klasse ist.“ Irgendwann möchte er seine schwedische Lebensgefährtin überreden, mit ihm nach Düsseldorf zu ziehen: „Zum Glück liebt sie die Stadt auch.“