Spielertrainer in Kranenburg Dieser Ex-Fortuna-Profi spielt mit 49 in der Kreisliga B

Nach 2011 war er dann bei einigen Klubs in den Niederlanden an der Linie aktiv. Doch dann kam Corona. Und es kam auf einmal alles völlig anders für Aleh Putsila, der unter dem Namen Oleg Poutilo, der russischen Schreibweise seines Namens, die ersten beachtlichen Schritte in der großen Fußball-Welt unternommen hatte. Putsila, am 23. Mai 1974 in Minsk geboren, war schon seit einigen Jahren regelmäßig für die Altherren des TuS Kranenburg aufgelaufen. Und in ebenso schöner Regelmäßigkeit war er gefragt worden, ob er nicht in der ersten Mannschaft des Klubs spielen wolle, die da noch in der Kreisliga A um Punkte kämpfte.