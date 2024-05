Nun könnte er Fortuna in die Bundesliga führen Ehemalige Mitspieler hätten sich Thioune niemals als Trainer vorstellen können

So etwas gehöre, ergänzte der 49-Jährige, allerdings „immer zu einer Entwicklung dazu“, ehe er auf explizite Nachfrage vor allem auf die späteren Optionen von Oberdorf einging. „Tim ist so intelligent, ich könnte ihn mir auch einen Stuhl weiter vorstellen, als Sportdirektor oder Sportvorstand, weil er weiß, wie das Geschäft funktioniert. Das ist die eine Sache“, sagte der gebürtige Niedersachse. „Ob er am Ende derjenige ist, der jeden Tag erzählen will oder kann, wie der Fußball an sich funktioniert, ist die andere Sache. Da gehört dann schon ein bisschen mehr zu.“