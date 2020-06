Interview mit Ex-Fortuna-Marketingchef Steinforth : „Vielleicht haben wir manchmal zu viel gewollt“

Alexander Steinforth. Foto: RP/Falk Janning

Düsseldorf Die Corona-Krise trifft Sport-Vermarkter besonders hart. Einer, der davon ein Lied singen kann, ist Alexander Steinforth. Bis Ende 2019 war er Marketing-Chef bei Fortuna, inzwischen vermarktet er den Deutschen Olympischen Sport. Im Interview spricht er über Herausforderungen in der Pandemie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post.

Hinter Alexander Steinforth liegen ereignisreiche Monate. Erst verließ er Ende 2019 als Marketingchef Fortuna Düsseldorf. Dann heuerte er Anfang 2020 in der Geschäftsführung der Deutschen Sport Marketing an. Es folgte die Corona-Krise, der Gau für alle Vermarkter. Ein Gespräch über die Herausforderung von verlegten Olympischen Spielen und den Fußball vor leeren Rängen.

Herr Steinforth, verfolgen Sie die Spiele von Fortuna überhaupt noch?

Steinforth Natürlich, ich verfolge immer noch genau, was bei Fortuna passiert und versuche, alle Spiele zu schauen. Im Stadion ist das ja leider derzeit nicht möglich, aber so drücke ich eben auf dem Sofa vor dem TV die Daumen. Ich freue mich über jeden Erfolg der Mannschaft. Meine Trennung von Fortuna ändert ja nichts daran, dass ich dem Verein vom ganzen Herzen den Klassenerhalt wünsche. Auf den wichtigen Verbleib in der Liga im zweiten Jahr nach dem Aufstieg haben wir ja alle hingearbeitet.

Foto: AP/Christof Stache 18 Bilder Bayern - Düsseldorf: die Fortunen in der Einzelkritik

Wie bewerten Sie denn die Trennung mit etwas Abstand?

Steinforth Es war ein sehr bewegtes und ereignisreiches Jahr 2019 für alle. Manche Dinge hätte ich mir natürlich anders gewünscht, aber ich hadere nicht und schaue auch ohne Gram und Groll zurück. Vielmehr freue ich mich, dass es eine persönlich, sportlich und wirtschaftlich erfolgreiche Zeit bei Fortuna war, und dass ich jetzt eine spannende neue Aufgabe gefunden habe.

Was hat denn Ihrer Meinung nach zur Trennung geführt? Welche Fehler kreiden Sie sich an?

Steinforth Zu Beginn meiner Fortuna-Zeit 2017, als Robert Schäfer noch Vorstandsvorsitzender war, stand der Klub kurz vor dem Absturz in die Dritte Liga. Die Saison 2018/2019 war dann die sportlich und wirtschaftlich erfolgreichste Spielzeit seit 30 Jahren. Es waren spannende und erfolgreiche Jahre. Natürlich wurden in dieser Zeit Änderungen herbeigeführt und ich würde mir nie anmaßen, zu sagen, dass ich da ohne Fehler durchgegangen bin. Vieles war richtig, doch wenn man sich die Prozesse genau anschaut, kann man die Fragen aufwerfen: War die Geschwindigkeit bei der Umsetzung zu hoch? Oder haben wir genug in die Organisation hineingehorcht, ob diese Geschwindigkeit mitgegangen werden kann? Aber hier gilt, wie so oft: Im Nachhinein ist man immer schlauer. Vielleicht haben wir manchmal zu viel gewollt, aber ich hadere nicht mit meinen Entscheidungen.

Nun kümmern Sie sich federführend um die Vermarktung rund um den Deutschen Olympischen Sportbund. Wie ist das Berufsleben außerhalb des Fußballs?

Steinforth Spannend. Für mich war es der nächste logische Schritt in meiner Karriere. Wir machen die Vermarktung für die Olympiateams, organisieren die Deutschen Häuser bei den kommenden Spielen in Tokio und Peking. Dabei arbeiten wir mit eigentlich allen großen deutschen Firmen eng zusammen. Es macht viel Spaß, dort mitzuwirken.

Wie war es denn für Sie, als entschieden wurde, dass Sie Ihre ersten Olympischen Spiele in verantwortlicher Funktion nicht 2020, sondern 2021 vor Ort verfolgen können?

Steinforth Es war insgesamt ein bewegender Start, als ich Anfang Februar begonnen habe. Das Deutsche Haus war fix für den Sommer in Tokio geplant. Es sollte das größte und bisher spektakulärste Deutsche Haus in der Olympia-Geschichte werden. Innerhalb von sechs Wochen hat sich dann alles komplett gedreht. Jetzt müssen wir uns – wie so viele Firmen, Vereine und Verbände – mit den Folgen von Corona auseinandersetzen: Was bedeutet das für uns, für den deutschen Sport und für unsere Partner? Die größte organisatorische Herausforderung ist natürlich, die Planungen von 2020 auf 2021 zu übertragen und anzupassen. Wir führen viele Gespräche mit den Partnern, der Messe Düsseldorf und dem IOC.

Was sind die größten Herausforderungen dabei?

Steinforth Es ist vor allem das erste Mal in der Geschichte, dass nur sechs Monate zwischen Sommer- und Winterspielen liegen. Es muss also parallel geplant werden. Zudem sind wir natürlich vom IOC abhängig, weil noch nicht ganz genau klar ist, wie die Spiele in Tokio 2021 genau aussehen werden.

Naiv könnte man davon ausgehen: Alles was für 2020 geplant war, wird einfach auf 2021 gelegt. Warum geht das nicht?

Foto: dpa/Ina Fassbender 17 Bilder Das sind die wertvollsten Fußball-Marken 2020

Steinforth Es fängt schon damit an, dass viele Flächen in Tokio, die 2020 für die Spiele angedacht waren, schon weitervermietet wurden. Es gibt zum Beispiel auch Wohnfläche, die schon weiterverkauft wurde. Es ist auch noch nicht klar, ob die Nationenhäuser auf der gleichen Fläche stehen können. Dann ist die Frage, ob es für unsere Partner das richtige Zeichen ist, ob sie mit dem gleichen Budget auch 2021 planen möchten. Es gibt Hunderte Fragen, die noch beantwortet werden müssen.

Der Fußball wird um seine Erlöse beneidet. Wie ist es denn im Vergleich, nun andere Sportarten zu vermarkten?

Steinforth Der Fußball ist mit seiner Reichweite und mit seiner weltweiten Relevanz die Nummer eins bei den Sportarten. Das sieht man natürlich auch an den Vermarktungserlösen. Andere Sportarten können es nicht mit dem Fußball aufnehmen. Allerdings haben wir als Olympia-Vermarkter und Vermarkter der Olympischen Ringe in Deutschland eine unheimlich starke Position. Das sehen wir an unserer Partner-Familie, zu der viele der ganz großen deutschen Firmen gehören. Und die pflegen teilweise schon seit Jahrzehnten eine Partnerschaft mit uns. Das ist ein gutes Zeichen und etwas anders als im Fußball, da sind die Partnerschaften meistens kürzer angelegt. Wir haben ein unheimlich attraktives Produkt mit 400 Sportlern. Das ist im Prinzip die wahre Nationalmannschaft, weil sie so divers ist. Das kommt bei unseren Partnern gut an.

Es gibt Bemühungen, die Olympischen Spiele 2032 ins Rheinland und ins Ruhrgebiet zu holen. Wie wertvoll wäre es, die Spiel mal wieder nach Deutschland zu holen?

Steinforth Wir verfolgen die Initiative Rhein-Ruhr 2032 sehr intensiv und ich als Düsseldorfer natürlich besonders intensiv. Ich drücke die Daumen, dass es die nächsten Schritte nach vorne geht. Auch für die Vermarktung ist das eine riesige Chance, da es Mehrwerte bietet, durch die man seine Partner mitnehmen kann.

Noch einmal zurück zum Fußball: Fortuna vermarktet sich ab der kommenden Spielzeit selbst. Sehen Sie das in der Corona-Krise als Chance oder als Gefahr?