Möglicher Winter-Zugang Schnappt sich Fortuna diesen Ex-Kölner?

Dass Fortuna weiterhin auf der Suche nach einem Flügelspieler ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Genauso wenig aber auch, dass der Zweitligist einen solchen Profi unter normalen Umständen nur verpflichten kann, wenn ein anderen den Klub noch verlässt. „Wir können nur jemand verpflichten, wenn wirklich auch bei den Abgängen etwas passiert wäre“, sagte Sportdirektor Christian Weber im Interview mit unserer Redaktion im Trainingslager. „Dadurch, dass wir einen der kleinsten Kader innerhalb der Zweiten Liga haben, ist es so, dass es gar nicht so viele Kandidaten gibt, die da denkbar wären. Vielleicht Nana Ampomah, vielleicht Kwadwo Baah. Ansonsten sind ja alle Spieler in der Hinrunde ausreichend zum Einsatz gekommen.“