Als Bundesliga-Aufsteiger nicht durchgesetzt Dieser Ex-Fortune wechselt schon wieder den Verein

Die Visitenkarte, die Florian Hartherz unmittelbar vor seinem Wechsel zu Fortuna in Bielefeld hinterlassen hatte, war durchaus beachtlich. Von 34 Spielen absolvierte der Linksverteidiger nur drei nicht von Anfang an, lieferte drei Torvorlagen, kam mit zwei Gelben Karten durch die Saison und feierte am Ende mit Arminia den hochverdienten Bundesliga-Aufstieg. Allein: Ins Oberhaus begleitete er die Ostwestfalen nicht, sie hatten seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Stattdessen suchte er eine neue sportliche Aufgabe – in Düsseldorf.