Nach kurzem Gastspiel in Israel Ex-Fortuna-Fanliebling Peterson wechselt an die deutsche Grenze

„Ich freue mich, in die Niederlande zurückzukehren. Ich hatte hier sehr schöne Zeiten und weiß genau, was ich von der Liga erwarten kann“, sagte Peterson nach seiner Vorstellung in Sittard. „Ich hoffe, so schnell wie möglich fit zu werden und zu den Erfolgen beitragen zu können.“ Seinen ersten Einsatz für den neuen Arbeitgeber hat der Schwede schon absolviert: Beim 0:2 gegen Sparta Rotterdam stand er am Samstag knapp eine halbe Stunde auf dem Platz.