U23 unterliegt Wuppertal Wie ein Ex-Fortuna-Profi Langenekes Debüt verdarb

Jens Langeneke stand am Freitagabend erstmals als Chefcoach an der Seitenlinie von Fortunas Regionalliga-Mannschaft. Der ehemalige U19-Trainer sah dabei eine bittere 2:3-Niederlage seines Teams gegen den Wuppertaler SV – obwohl die Düsseldorfer doch bereits früh 2:0 in Führung gegangen waren.