Erste Wochen in Belgien Welche Hürden Ex-Fortuna-Profi Christos Tzolis beim FC Brügge überwand

Die rasche positive Entwicklung zum Unterschiedsspieler machte ihn nahezu unverzichtbar für die Düsseldorfer, was den Fußballer in der Folge für andere Vereine attraktiv machte. Der FC Brügge klopfte beim 22-Jährigen an, den Fortuna nach der einjährigen Leihe von Norwich City zunächst fest verpflichtete und ihn dann aufgrund einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel in diesem Sommer an die Belgier verlor.