Nach Abschied aus Düsseldorf Das ist aus Fortunas Nummer-eins-Hoffnung Gorka geworden

Sandhausen/Düsseldorf · Er galt als Hoffnung für die Fortuna-Zukunft: Dennis Gorka. Vom Torhüter haben die Düsseldorfer viel gehalten. Doch er setzte sich nie durch, für ihn beginnt nun ein neues Kapitel in der Dritten Liga. Wie Gorka seine Entscheidung begründet. Was sein neuer Verein an seinem Werdegang schätzt.

08.09.2024 , 11:28 Uhr