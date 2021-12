Ihre Top 10 des Jahres : Als Fortuna-Ultras Poldi einen Streich spielten

Podolskis Dönerbude in Düsseldorf-Pempelfort. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Serie Düsseldorf Das sportliche Jahr war für Fortuna ein eher durchwachsenes. Dennoch wollen wir den Fans zum Jahresausklang noch einmal die Highlights von 2021 präsentieren. Das ist Ihre Top 10 des Fortuna-Jahres – heute geht es um Köln-Ikone Lukas Podolski.

Im Fußball kann man heutzutage schrecklich viel messen. Nahezu kein Wert, keine Statistik bleibt mehr im Verborgenen. Der beliebteste Sport in Deutschland ist damit äußerst gläsern geworden. Das kann man gut finden oder auch nicht. Und natürlich ist das nicht nur im Fußball so.

Auch wir arbeiten mit vielen Daten und Fakten. Und in diesem Fall ist das definitiv ein Mehrwert. Denn dadurch erhalten wir auch die Gelegenheit, jederzeit zu wissen, welche Geschichten rund um Fortuna Düsseldorf gut bei unseren Leserinnen und Lesern ankommen. Und weil wir das so interessant fanden, haben wir eine Top 10 der besten Fortuna-Artikel erstellt.

Diese werden wir Ihnen nun bis zum Jahresabschluss am 31. Dezember präsentieren. Als Grundlage für die Berechnung dienten die gezählten Seitenaufrufe auf den jeweiligen Artikel. Der zehntbeste Artikel hat indes gar nicht so viel mit Fortuna an sich zu tun, sondern mit den F95-Fans. Die fanden es nämlich gar nicht so witzig, dass ein spezieller Laden in Düsseldorf eröffnet hat.

Doch lesen Sie selbst. Denn hier ist sie nun endlich – Ihre Nummer 10 der besten Fortuna-Artikel des Jahres 2021:

Im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort eröffnet in Kürze ein neuer Döner-Laden. Diese Nachricht elektrisiert bei mittlerweile weit mehr als 16.000 Betrieben dieser Art in Deutschland wohl niemanden mehr. Wenn allerdings an dem Betrieb ein gewisser Lukas Podolski beteiligt ist, sieht die Sachlage schon ganz anders aus.

An der Nordstraße in Düsseldorf-Pempelfort arbeiten in diesen Tagen noch fleißig die Handwerker in dem Imbiss, auf der Front aus Glas wird aber schon die baldige Eröffnung angekündigt: „Coming soon“. Was einige Fans der Fortuna davon halten, wenn ausgerechnet Prinz Poldi aus Köln nun auch Düsseldorf mit seinen Dönertaschen erobern will, lässt sich an Aufklebern erahnen, die auf die Fensterscheiben geklebt wurden.

Unbekannte jedenfalls haben durch Aufkleber mit dem Schriftzug „Ultras Düsseldorf“ das Revier von „F95“ markiert. Ob es sich um eine organisierte Aktion der Fanszene handelt oder einfach nur jemand noch ein paar Aufkleber übrig hatte, ist nicht überliefert. Auch im Eingangsbereich klebt das Fortuna-Wappen. Poldi – weltweit ein Sympathieträger, in Düsseldorf ist das Verhältnis zu ihm deutlich unterkühlter.

Womöglich wird deshalb an der Nordstraße auch auf ein Erkennungsmerkmal verzichtet. Der Schriftzug „Lukas Podolski 10“, den es in den Läden in Köln, Bonn und Bergisch Gladbach fast auf jedem Schild gibt, ist bislang zumindest noch nicht angebracht worden.

Neben seiner Fußballerkarriere baute sich Podolski in den vergangenen Jahren mehrere weitere Standbeine auf: Er wurde zum Geschäftsmann und eröffnete zum Beispiel Eisdielen (Ice Cream United) und betreibt als Mitinhaber mehrere Döner-Läden der Kette Mangal Döner.

(pab)