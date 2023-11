Scharfe Töne auf der Mitgliederversammlung Warum Fortuna von der Stadt endlich Ergebnisse erwartet

In der Vergangenheit übten sich sämtliche Verantwortungsträger von Fortuna stets in Diplomatie. Zumindest dann, wenn es um die Zusammenarbeit mit der Stadt ging. Am Sonntag war auf der Mitgliederversammlung in der Stadthalle nun aber der Moment der deutlichen Worte gekommen. Sowohl die drei Vorstandsmitglieder Alexander Jobst, Klaus Allofs und Arnd Hovemann als auch Aufsichtsratschef Björn Borgerding schlugen am Rednerpult und anschließend erstaunlich scharfe Töne an.