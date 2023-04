„Es ist vorbei“ Fortuna-Torschütze Klaus hakt Aufstieg nach 2:2 in Bielefeld endgültig ab

Natürlich kam diese eine Frage auch am Sonntagnachmittag wieder zum Vorschein. Seit Wochen liegt sie mittlerweile auf Wiedervorlage, weil Fortuna immer wieder daran schnuppert, doch noch einmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen, dann aber einen dafür so wichtigen Sieg verpasst – und der Ausgang aufgrund wechselnder Patzer der Konkurrenz rechnerisch trotzdem weiterhin völlig offen ist. Im Anschluss an das 2:2 bei Arminia Bielefeld, der nächsten Partie nach dem Unentschieden gegen den Hamburger SV, in der Fortuna drei Punkte verdient gehabt hätte, war „Sky“-Reporter Ulli Potofski an der Reihe.