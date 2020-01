Mit Neuzugang Valon Berisha : So lief das erste Fortuna-Training unter Uwe Rösler

Düsseldorf Der neue Chefrainer Uwe Rösler hat am Donnerstag das erste Fortuna-Training seiner Amtszeit geleitet. Mit dabei war auch Winter-Neuzugang Valon Berisha. Die ersten Fotos vom Training.

Um kurz vor drei am Donnerstagnachmittag beginnt die Amtszeit von Uwe Rösler als Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf endgültig mit der ersten Einheit auf dem Trainingsplatz an der Arena. Der 51-Jährige nimmt sich zunächst den Abwehrchef zur Seite, spricht ein paar Worte mit Kaan Ayhan, bevor er auch den Smalltalk mit Jean Zimmer, Rouwen Hennings und Bernard Tekpetey sucht.

Nach 20 Minuten wird das Training in den von der Öffentlichkeit nicht einsehbaren Bereich verlegt. Hinter Vorhängen – wie es auch Funkel kurz vor Spielen gemacht hat – soll Rösler einen Plan erarbeiten, wie die Mission Klassenerhalt angegangen werden kann. Die ersten Ergebnisse werden sich am Samstag auf dem Rasen beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) zeigen.

Es gab am Donnerstag noch einen weiteren Debütanten auf dem Trainingsplatz: Valon Berisha absolvierte seine erste Einheit in Fortuna-Trainingsklamotten. Der Mittelfeldspieler, der bis zum Saisonende von Lazio Rom mit Kaufoption ausgeliehen wurde, soll für mehr Kreativität im Offensivspiel sorgen. Schließlich hat Rösler die Angriffsschwäche als größtes Manko ausgemacht. Der neue Coach hat sechs Siege aus den verbleibenden 15 Spielen als Ziel ausgerufen. Berisha ist jedenfalls bereit dafür: „Ich weiß, wo wir stehen. Ich will kämpfen und ein Teil davon sein, unser Ziel zu erreichen. Und natürlich auch selbst wieder in Schwung kommen.“ Zuletzt hatte der 26-Jährige Probleme mit Muskelfaserrissen zu beklagen, ist nun aber wieder fit und möchte voll angreifen.