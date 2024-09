„Nichts Neues für mich“ Warum sein erstes Fortuna-Tor für Kopfball-Ungeheuer Haag nur teilweise besonders war

„In der vergangenen Saison habe ich mit Rodez schon zwei Kopfballtore erzielt, es war also nichts Neues für mich“, erzählt Haag. So kann es für den Mann, der Fortuna eine Million Euro gekostet hat, weitergehen in der neuen Spielklasse. Dort kommt Haag nun immer besser in Fahrt und gewöhnt sich so langsam an die Qualitäten der Gegner – wie auch an die der „Kleeblätter“ zuletzt.