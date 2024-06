LIVE Schweres Los im DFB-Pokal Fortuna Düsseldorf trifft in der ersten Runde auf Dynamo Dresden

Düsseldorf · Schweres Los für Fortuna Düsseldorf in der ersten Runde des DFB-Pokals. Der Zweitligist bekommt es Mitte August mit Dynamo Dresden aus der dritten Liga zu tun. Das ergab die Auslosung am Samstag im DFB-Fußballmuseum in Dortmund.

01.06.2024 , 18:35 Uhr

Hockt trauernd auf dem Boden: Fortuna-Kapitän Andre Hoffmann. Foto: Frederic Scheidemann

(RP)